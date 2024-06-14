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Quaresma'dan Portekiz'e Türkiye uyarısı! Gruptaki en zor takım...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.06.2024 18:56
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Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO2024 öncesi ülkesi Portekiz'e Türkiye uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Quaresma'dan Portekiz'e Türkiye uyarısı! Gruptaki en zor takım...

Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesinin EURO 2024'teki şansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in tarihinde bir kez daha Avrupa Şampiyonu olmak için gerekenlere sahip olduğunu söyleyen 40 yaşındaki futbolcu, "Beklentiler yüksek çünkü güçlü bir kadromuz ve harika bir takımımız var. Her zaman Cristiano Ronaldo'nun gol atmasını bekliyoruz ama Bernardo Silva, Rafael Leao ve Bruno Fernandes gibi çok kaliteli ve maçı bir anda çözebilecek oyuncularımız da var." ifadelerini kullandı.

"EN ZOR RAKİP TÜRKİYE"

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Portekiz'in yer aldığı F Grubu için konuşan Quaresma, "Portekiz'in gruptaki en zor rakibinin Türkiye olacağını söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

Portekiz, EURO2024'te A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar ise Çekya ve Gürcistan.

Euro 2024 Canlı Skor


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