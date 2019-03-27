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Quaresma'dan yeni imajı dikkat çekti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Milli ara izninde ülkesine dönen Ricardo Quaresma'nın yeni tarzı dikkat çekti.

Quaresma'dan yeni imajı dikkat çekti

Portekiz’in milli takım kadrosunda yer almaması sebebiyle ülkesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Ricardo Quaresma, imajını da değiştirdi.

Tecrübeli futbolcu, yeni görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Quaresma

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Anahtar Kelimeler:
ricardo quaresma Beşiktaş

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