Quaresma'dan yeni imajı dikkat çekti

Portekiz’in milli takım kadrosunda yer almaması sebebiyle ülkesinde ailesiyle birlikte tatil yapan Ricardo Quaresma, imajını da değiştirdi.
Tecrübeli futbolcu, yeni görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.
Galatasaray'a bir şok daha!
G.Saray taraftarından 'lise' tepkisi
Fenerbahçe'de çifte imza!
Fikret Orman'dan yeni hoca açıklaması
'Milli takımla şampiyonluk istiyorum'
'Ali Koç'un emekleri boşa gitmeyecek'
Trabzonspor'da altyapı kararı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Fransa İzlanda'yı dağıttı!
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Ozan Kabak'a dev talip!
Hocası açıkladı! 'G.Saray'da oynayabilir'
Onazi Trabzon'a döndü
Almanya son nefeste!
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede 2 Türk var
Okuyucu Yorumları 0 yorum