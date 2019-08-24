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Quaresma, Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Quaresma dönemi sona eriyor! Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlılardan ayrılacağını duyurdu. Q7, başkan Fikret Orman'ın kendisini takımdan istemediğini yazdı.

Quaresma, Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini açıkladı!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.

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Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."

Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

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Beşiktaş ricardo quaresma

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Bıktık artık Quaresmanızdan da falcaonuzdan da
Bu adam beşiktaş için bir ikon böyle birseye hic gerek yok
Geri zekalılar sanki senden daha iyisini mi getirecekler
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