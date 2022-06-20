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Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına talep artıyor

20.06.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar: - "Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duydukları güvenin bir göstergesi olan ilgiden çok memnunuz"

İSTANBUL (AA) - Salgın döneminde tamamlayıcı sağlık sigortasında yakalanan büyüme trendi, 2022 yılında da devam ederken, Quick Sigorta’nın piyasaya sunduğu yeni ürünü Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası acenteler ve sigortalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Quick Sigorta açıklamasına göre, şirket, sektörde en az üçüncü yılın sonunda verilen Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkını, ömür boyu beklemeye gerek kalmadan ilk yılın sonunda müşterileri ile buluşturuyor.

Ayrıca başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olup ömür boyu yenileme garantisi kazanamamış kişilere, 1 tam yıl kesintisiz sigortalı olmaları halinde ömür boyu yenileme garantisi hakkı veriyor.

- Üç farklı network seçeneği, 10’dan fazla ücretsiz ek hizmet

Sigortalının, yaşadığı bölgeye en yakın yerden başlayarak satın alabileceği geniş bir hastane ağını, Lacivert, Yeşil, Pembe network seçenekleriyle sunan Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, şehrin en iyi hastanelerini müşterileri ile buluşturuyor.

Fiyat avantajıyla da öne çıkan söz konusu ürün, geniş kapsamlı teminatlarının yanı sıra 7/24 online tıbbi danışmanlık, online psikolojik danışmanlık online diyetisyen, evde tıbbi bakım, diş bakım, göz kontrol, Mamografi/Meme USG, PSA, check-up ve doktor ikinci görüş gibi 10’dan fazla ek hizmeti poliçede içeriyor.

Quick Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Türkiye’nin 58 iline nüfuz ederken Gaziantep, Mersin, Diyarbakır gibi Anadolu illerinin yanı sıra en çok İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde satın alınıyor. Quick Sigortalılar, en çok Pembe networkü seçiyor. Portföy dağılımı ise yüzde 56 kadın, yüzde 44 erkek sigortalıdan oluşuyor.

- "Güvenin göstergesi olan ilgiden memnunuz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duydukları güvenin bir göstergesi olan bu ilgiden çok memnunuz. Quick Sigorta olarak, müşteri memnuniyetini devam ettirerek yeni kitlelere ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

2025 yılı sonunda 8 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olması tahmin edilirken biz de çok yakında ezber bozan yeni sağlık ürünlerimiz ile fark yaratmaya ve 8 milyon müşteriye dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise "Sağlık sigortası branşı 2022 Nisan itibarıyla yüzde 77 büyürken, trendin hızla devam edeceği ve yıllık 5,5 milyar TL’nin üzerinde sağlık sigortası prim üretimi gerçekleşeceği öngörülmektedir. Quick Sigorta olarak biz de bu büyümenin içerisinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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