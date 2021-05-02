Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Korkmaz Ghezzal'ın Beşiktaş'a transfer sürecini anlatarak "İlk Sergen hocaya izlettik, 2 dakika izledi ve 'Ben ne olursa olsun istiyorum' dedi. Formalite olarak izlediğini belirtti hoca, ben zaten biliyorum dedi.

Transferin bitmesine 24 saatlik bir süreç olması biraz zorladı bizi. Gece uçağına bindiremeseydik Beşiktaş'a imza atamayacaktı. 15-20 dakikada evrakları motosikletle yetiştirildi. Böyle bir yıldız iyi ki geldi, şampiyonlukta da katkısı oldu. Taraftar ve kamuoyu da eleştirdi. O da sahada cevabını verdi" diye konuştu.

Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmak istediğini kendisine söylediğini belirten Korkmaz, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

"GHEZZAL KALMAK İSTİYOR"

"Ghezzal'ın kalmak istemesinin en büyük nedeni Sergen Yalçın'dır. Milli Takım'a 3 yıldır gitmiyordu. Özgüven kazandı. İnanılmaz şekilde kalmak istiyor şu anda. Sergen hocayla devam etmek istediğini söylüyor ve ona hep teşekkür ediyor."

"BEŞİKTAŞ DIŞINDA BİR YERDE 'OYNAMAM' DEDİ"

"Başkan da Ghezzal'ın ailesi de çok istiyor. Leicester City'nin ne isteyeceği önemli bedeli ne olacaksa Beşiktaş dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini de söyledi."



