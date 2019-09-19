Radamel Falcao beraberliği yorumladı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları Club Brugge maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEPLASMANDA 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL"

Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başlamanın kötü olmadığını vurgulayan Kolombiyalı golcü, "Bakıldığında kapalı bir maçtı. Elimizden geldiğince kendi oyun anlayışımızı sahaya sürmeye çalıştık. Pozisyona da girdik, çalıştık. 3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi'nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil" dedi.

"İKİ MAÇTAN MAKSİMUM PUAN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Real Madrid'le karşılaşacaklarını söyleyen Falcao, "Çok büyük takımlarla oynayacağız. Ancak biz de çok büyük bir takımız ve evimizde iki maç oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. O iki maça kadar maksimum performans göstermemiz gerekiyor. Maksimum puanı bu maçlarda çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunun altını çizen yıldız futbolcu, "Transfer döneminin sonunda yeni oyuncular kayıldı aramıza. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var. Ama daha iyi olacağız. Ben de her geçen gün fizik olarak kenimi iyi hissediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

