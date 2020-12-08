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Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.12.2020 21:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 24 Ekim'de sakatlanan ve tam 45 gündür sahalardan uzak kalan yıldız golcü Radamel Falcao geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu. ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilen Kolombiyalı golcü Güney Amerikalı gazeteci Daniel Habif'e bir röportaj verdi. İşte Falcao'nun sarı-kırmızılılardaki takımdaki geleceği ve kariyer planlamasına dair önemli konularda yaptığı açıklama...

Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Dünyaca ünlü golcü, "Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?" şeklindeki soruya, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." diyerek cevap verdi.Falcao koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."

35 yaşındaki forvet emeklilik planlarını, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. Futbolun içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapabilirim" ifadeleriyle anlattı.

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum." şeklinde konuştu.

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