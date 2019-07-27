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Radamel Falcao'ya Valencia da talip oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Falcao transferinde İspanya La Liga takımlarından Valencia da rakip oldu. İspanyol kulübü, yıldız futbolcunun menajeriyle iletişime geçti.

Radamel Falcao'ya Valencia da talip oldu!

Galatasaray'ın transfer etmek için görüşmelerini sürdürdüğü Falcao için İspanya La Liga takımlarından Valencia devreye girdi.

İspanyol basınındaki haberlere göre, Valencia Falcao'nun transferi için devreye girerek oyuncunun maliyeti hakkında bilgi almak adına görüşmelere başladı.

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Haberin detayında, Monaco'nun maaş yükünden kurtulmak için yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Falcao'nun gelişmelere göre kariyerine Türkiye'de devam etmesi beklendiği ve yıldız futbolcu için yeni bir talip daha çıktığı yazıldı.

Valencia'nın Falcao'nun maliyeti hakkında bilgi almak için golcü futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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Galatasaray radamel falcao falcao Valencia

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