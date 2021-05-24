Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman süper minisiyle poz verdi

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Babasının izinden giden Su El Roman, kendi yazdığı 'Fake Love' şarkısının klibinde verdiği pozlarla nefes kesti.

Bir sarı kombin bir de kırmızı elbise giyerek, kamera karşısına geçen Su El Roman, takipçilerine hangisi kombinin daha çok yakıştığını sordu.

Göğüs ve bacak dekolteli kırmızılı elbisesiyle dört pozunu yayınlayan şarkıcı, "Klipte hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombin mi?" diye yazdı.

Su El Roman'ın kırmızı süper minili pozları hayranlarını mest etti.



