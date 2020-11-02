YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası minikler, küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası minikler, küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.
Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir.
Minik kız
1. Ecrin Çetin
2. Ceren Kahraman
3.Hatice Ravza Gülce
4. Almina Deniz
Minik Erkek
1.Enes Yavuz
2.Talha Yavuz
3.Duran Bayram
4. Arda Aytekin
Küçük Kız
1.Elif Duman
2.Emine Çetin
3. Melike Aksu
4.Emine Eroğlu
Küçük Erkek
1.Eren Kahraman
2.Çağan San
3.Çınar Mutlu
4.Baturalp Saratlı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Salihli Kızılay, depremzedelerin yardımına koştu
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:27
İkindi
15:17
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserisporlu Ömer ameliyat oldu
Kayserisporlu Ömer ameliyat oldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Dağcılar zirvede Azerbaycan bayrağı açtı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.