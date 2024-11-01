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Rakipleri çok kızdıracak! Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.11.2024 08:21
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Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda Sarı-Lacivertliler'in yenilenen takım otobüsü paylaşılırken yapılan paylaşımdaki bir detay rakip takım taraftarlarını oldukça kızdırdı. İşte detaylar...

Rakipleri çok kızdıracak! Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı

Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar dikkat çekti.

RAKİPLERİ KIZDIRACAK DETAY

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Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmıyor.

Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

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