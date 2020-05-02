YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Ramazan ayında yardım istismarcılarına dikkat

Ramazan ayında yardım istismarcılarına dikkat

ISPARTA HABERLERİ  | 02.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bazı kişilerin halkın Ramazan ayında artan yardımlaşma duygusunu istismar ederek 10 ayrı yerden yardım paketi aldığını ve evlerinde stokladıklarını tespit ettiklerini söyledi.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte halkta yardımlaşma duygularının arttığını belirten Büyükleblebi, bu duyguları istismar edenlere yönelik halkı uyardı.

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bazı kişilerin halkın Ramazan ayında artan yardımlaşma duygusunu istismar ederek 10 ayrı yerden yardım paketi aldığını ve evlerinde stokladıklarını tespit ettiklerini söyledi.
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte halkta yardımlaşma duygularının arttığını belirten Büyükleblebi, bu duyguları istismar edenlere yönelik halkı uyardı. Yardım paketlerini adaletli bir şekilde dağıtmaya çalıştıklarını söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, “Ramazan ayı içerisindeyiz. Korona virüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlarımız arttı. Bu ay hayır ayı, zekatların, fitrelerin verileceği bir ay. Mahallelerimizde muhtarlarımız titiz bir çalışma yaptı. Mahallelerimizde yardıma muhtaç kişileri belirledik ve liste yaptık. Öncelik sıralaması belirledik. En çok ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı belirledik. Her mahallemiz için muhtarımızda böyle bir liste mevcut. Hayırsever vatandaşlarımız bize müracaat ettiğinde bu listelerden sıra ile dağıtıyoruz. Bu süreçte birçok kurum ve kuruluş yardım dağıtıyor. Muhtarlarımızın zor durumda kaldığı dönemler oluyor. Bizim sıramızda birçok insan var. Ama gelen yardım miktarı ve yardım kolisi sınırlı sayıda. Gelen sayıya göre sıradan gidiyor. Sıralamada geride kalanlar biraz daha geç bu imkana sahip oluyor. Bu nedenle vatandaşımızla aramızda sorunlar yaşıyoruz” dedi.

“Yardımlar doğru yerlere ulaşsın”
Muhtarların köprü görevi yaptığını dile getiren Büyükleblebi, “Başka bir sorun. Geçen hafta Hızırbey Mahallemizde ortaya çıkan bir durum. İstisnai bir durum. Muhtara geliyor, ondan alıyor. Başka bir kuruma gidiyor, alıyor. Özel sektörde bir yere gidiyor, oradan alıyor. Derneklerden alıyor. Bir bakıyorsunuz 10 tane yardım kolisi almış. Hiç almayanlar varken 10 tane alan da var. Evde 5 tane çiçek yağı, 5 tane salça çıkıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa bizim atladığımız muhtarımıza başvursun. Hayırsever vatandaşlarımıza, yardım yapacaklara ricam muhtarları arasınlar. Durumunu bilgi alsınlar. Yardımlar doğru yerlere ulaşsın. Hiç yardım almayan vatandaşlarımız olabilir. Muhtarlar, yardım verecek ile yardım alacak vatandaş arasında doğru bir köprü” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Isparta Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Güldemir Eczanesi
Merkez
Hızır Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Isparta’da gece saatlerinde korkutan yangın

Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar

Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.