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Ramazan ayında zinde kalmak dengeli beslenmekten geçiyor

22.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: -"Önemli bir probiyotik olan arı ekmeğini sahurda veya iftarda mutlaka tüketmenizi öneriyorum"

İSTANBUL (AA) - Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen İftarda Sağlıkla Sohbetleri’nde diyetisyen ve beslenme uzmanları ile bir araya gelirken platform üyeleri ramazan ayında dengeli beslenme konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada iftardaki konuşmalarına yer verilen Dr. Ender Saraç iftarda yapılacak seçimler kadar sahur menüsüne de dikkati çekerek ‘‘Sahurda yapacağınız seçimler gün boyu sizleri zinde ve tok tutacak, kan şekerinizi ani yükseltmeyecek, susuzluğunuzu dengeleyecek yiyecek ve içeceklerden oluşmalıdır. Sahurda, ağır yemeklerden mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Gece yediğimiz bu ağır yemekler metabolizma hızını düşürüp, yağlanma riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sahur kahvaltısının protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lif içeriği bakımından zengin olması gerektiğini aktaran Saraç, "Oruç tutarken uzun süren açlık ve yetersiz vitamin mineral alımından kaynaklı olarak bağışıklık sistemimiz düşebilmektedir. İftar ve sahur arasında kısıtlı bir zaman diliminde tüm besin öğelerini almak mümkün değildir.

Sahurda yapacağınız protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lif içeriğinin tümünü barındıran bir kahvaltı tabağı sizin gün boyu tok kalmanız için ideal bir seçimdir. Peynir, süt, yumurta, yoğurt gibi protein kaynakları, lifli gıdalar, tam tahıllar, yağlı tohumlar sahur soframızda mutlaka bulunmalıdır." açıklamasında bulundu.

Saraç, bir arı ürünü olan propolisin de kullanılması gerektiğini belirterek,"Doğada bilinen en güçlü antioksidan olarak bilinen saf Anadolu propolisinden ramazan ayında da düzenli olarak 20 damla tüketebilirsiniz. Bunun yanında, Tek Tam Gıda olarak da bilinen poleni 2 tatlı kaşığı kadar yiyeceklerinize ekleyerek vücudunuzun ihtiyacı olan tüm vitamin, mineral, protein ve lif açığını kapatabilirsiniz.’’ şeklinde konuştu.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ramazan ayında değişen uyku düzeni değişiminin sindirim sistemini etkilediğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan ayında en yaygın rastlanan sindirim sorunları ise kabızlık, gaz, şişkinlik, bulantı, kusma ve ishaldir. Bu şikayetlerin kaynağı yetersiz mide suyu, sağlıksız bağırsak florası veya sindirim sistemi enzimlerinin eksikliğiyle ilişkili olabilir. Bağırsak mikrobiyotamızda sağlıklı bakterilerin bulunması hem sindirim sistemimiz hem de bağışıklık sistemimiz için çok yararlıdır.

Bunun için, yeterli sıvı alınmalı, yeterli meyve ve sebze, lif kaynakları (tam tahıllı besinler) ve probiyotik gıdalar tüketilmelidir. Probiyotiklerin sindirim sağlığımıza dost bakteriler olduğunu biliyoruz. Önemli bir probiyotik olan arı ekmeğini sahurda veya iftarda mutlaka tüketmenizi öneriyorum. Arı ekmeği ayrıca yüzde 30 oranındaki doğal protein içeriği ile tok kalma süresinizi de uzatacaktır. Ramazan ayında yaşadığımız halsizliklere karşı enerji ve zindeliğimizi artıracaktır.”

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