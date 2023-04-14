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Ramazan bereketi 3 bin vatandaşla Çamlıca’da paylaşıldı

14.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla Çamlıca Mahallesi’nde düzenlediği sokak iftarında, 3 bin vatandaş bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan bereketi 3 bin vatandaşla Çamlıca’da paylaşıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleştirilen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çamlıca Mahallesi Tombakzade Futbol Sahasında düzenlenen sokak iftarında 3 bin vatandaş paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da iftar programına katılan vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. Başkan Ataç, “Çamlıcalı hemşehrilerim, Ramazanınız hayırlı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Bugün yine çok kalabalık bir iftar sofrasında bir aradayız, bu bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediyesi bu konuda son derece deneyimli ve bu işi çok iyi yapabilen bir belediye. İftar sofraları çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bizler iftar sofrasında hem dini vecibelerimizi yerine getiririz hem de dostlarımızla sosyalleşiriz. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ataç, alanda birçok vatandaşla sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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