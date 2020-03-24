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Ramazan Çimen ASKF başkan adayı

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Adana spor camiasının yakından tanıdığı sanayici-iş adamı Ramazan Çimen, ASKF başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ramazan Çimen ASKF başkan adayı

Adana spor camiasının yakından tanıdığı sanayici-iş adamı Ramazan Çimen, ASKF başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Çimen, “2020 Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına tecrübem, bilgim ve tüm enerjim ile adayım” dedi.
ASKF Başkan Adayı Ramazan Çimen, sporun her dalının toplum içinde bir değer olduğunu ve bu değeri de korumanın gerektiğine inandığını söyledi. Çimen, öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmamasının şart olduğunu ve bu yolun da sevgiden, saygıdan geçtiğini, adalet ararken de adil olunmasına inandığının altını çizdi.
Ramazan Çimen, ASKF başkan adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi:
“Hedefimiz Adana sporunun daha yukarılara taşımak ve istikrarlı bir şekilde ülke klasmanında en üstlere taşımaktır. Bunun içinde omuz omuza çalışmak gerekmektedir. Hiçbir zaman spora siyaseti alet etmeyeceğiz kulüpler arasında ayrımcılık yapmayacağız. Kulüpleri birbirine kırdırmayacağız ileriki dönemlerde vaatlerimizi basın açıklaması yaparak kamuoyuna duyuracağız. 12 yıl yöneticilik yaptığım ASKF’de yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Yapamayacağım hiçbir vaadi vermeyeceğiz, ilk icraat olarak herkesin aday olabilmesinin önüne açarak tüzüğün 34. Maddesini değiştireceğiz ve bu vaadimiz noter tasdikli olup, önceki yönetimler gibi lafta kalmayacak. Başarının birlik ve beraberlikte geldiğini bilen biri olarak çok çalışıp kulüplerimizin tesis, sağlık, vasıta, spor malzemesi, nakdi yardım, sponsorluk gibi sorunlarını kendi sorunumuz olarak bileceğiz ve ona göre çalışacağız.”

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