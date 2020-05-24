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Ramazan’da cansuyu bereketi

MANİSA HABERLERİ  | 24.05.2020 14:08 | Son Güncelleme

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Ramazan ayı içerisinde il genelinde gönüllüleri aracılığıyla tenceresi kaynamayan ev kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın destekleri ile büyümeye devam edeceğiz." dedi.Ramazan ayı içerisinde merkez dahil Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler ile 10 ilçede gönüllüleri aracılığıyla tespiti yapılan binden fazla ailenin bizzat evlerine giderek onlara gıda kolisi, hijyen paketi, sıcak yemek ulaştıdıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, ayrıca kalan ilçelerde de faaliyetlerine bireysel bazda devam ettiklerini ifade etti.Önceliklerinin insanların hayat standartlarının arttırılması olduğunu söyleyen Başkan Akova, “Amacımız muhtaçlarımızı sadece Ramazan ayında hatırlamak değildir.

Ramazan’da cansuyu bereketi

Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, Ramazan ayı içerisinde il genelinde gönüllüleri aracılığıyla tenceresi kaynamayan ev kalmaması için canla başla çalıştıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki vatandaşlarımızın destekleri ile büyümeye devam edeceğiz." dedi.
Ramazan ayı içerisinde merkez dahil Saruhanlı, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Soma, Kırkağaç, Alaşehir, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler ile 10 ilçede gönüllüleri aracılığıyla tespiti yapılan binden fazla ailenin bizzat evlerine giderek onlara gıda kolisi, hijyen paketi, sıcak yemek ulaştıdıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, ayrıca kalan ilçelerde de faaliyetlerine bireysel bazda devam ettiklerini ifade etti.
Önceliklerinin insanların hayat standartlarının arttırılması olduğunu söyleyen Başkan Akova, “Amacımız muhtaçlarımızı sadece Ramazan ayında hatırlamak değildir. Biz tespit ettiğimiz ailelerimize her ay destekçilerimizin katkıları ile omuz vermeye yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız sadece Ramazan ayı ile sınırlı değil. Bu gerçekleştirdiğimiz yardımların gerçek kahramanları siz destek veren bağış yapanlarsınız. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler muhtaca cansuyu olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim bir daha böylesine camilerin kapalı kaldığı bayramlaşmaların olmadığı hüzünlü bir Ramazan ve Bayram nasip etmesin inşallah.” dedi.

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Mesir Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Derman Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
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