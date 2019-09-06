Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun final etabında erkekler 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev, 19.86 saniyeyle ABD'li Noah Lyles'ın (19.74) arkasında 2'nci sırayı aldı.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil'in sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
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