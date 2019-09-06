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Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında ikinci oldu.

Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun final etabında erkekler 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev, 19.86 saniyeyle ABD'li Noah Lyles'ın (19.74) arkasında 2'nci sırayı aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil'in sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
ramil guliyev elmas lig

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