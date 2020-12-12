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Raul ve Ronaldo, Karabük'te

FUTBOL HABERLERİ  | 12.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Hamdi Bağbaşı, çocuklarına Raul ve Ronaldo ismini koydu. Türkiye’den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı, "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye’den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Maradona’dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Büyük çocuğuma Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi.

Raul ve Ronaldo, Karabük'te

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Hamdi Bağbaşı isimli vatandaş, çocuklarına beğendiği futbolcular olan Raul ve Ronaldo’nun adını verdi.

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Türkiye’den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı (48), "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye’den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Diego Maradona’dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Ondan dolayı da çocuklarımın ismini sevdiğim oyuncuları koydum. Büyüğüne Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi.

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Eşinden ve çevresinden hiç tepki gösteren olmadığını ifade eden Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı. Büyük çocuğum Ege’nin ismini koyarken Ben Deniz Raul koyacaktım. Eşim de 'Ege ismini koyalım' dedi. Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Madem eşimin isteğini de kırmayım üçünü birden koyarak Deniz Raul Ege koydum. Çevremdekiler hiç garip karşılamadı. Sadece isim koyulurken yabancı isim olduğu için sıkıntı çıkıp çıkmadığını sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.

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Okulda da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Bağbaşı, "Okulda veli olarak daha çok annesi ilgileniyor. Ben de sahada ona futbol oynatıyorum. Haftada 2-3 gün idmana gelmeye çalışıyoruz. Çocuklar pandemi sürecinde kilo aldı. Arkadaşı ile beraber yasağın olmadığı saatler olan 13.00-16.00 saatleri arasında idman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR RAUL DİYE HİTAP EDİNCE HOŞUMA GİDİYOR"

Raul ismini sevdiğini belirten Deniz Raul Ege Bağbaşı (12), "Ben ismimi seviyorum. Bazı kişiler 'Raul' diye hitap edince hoşuma gidiyor. Bazı öğretmenlerim de Raul diyor. Bazı büyüklerim Raul diyor. Arkadaşlarım çoğunlukla Ege diye hitap ediyor. Raul ile ilgili videolar izledim. Çok fazla bulamasam da attığı golleri gördüm. Ben ismimin Raul olmasından memnunum" dedi.

Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Deniz Raul Ege Bağbaşı, "Yakın olduğu için önce Kardemir Karabükspor’da sonra ise Real Madrid ya da Paris Saint-Germain’de oynamak istiyorum" diye konuştu.

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