Raul ve Ronaldo, Karabük'te

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Hamdi Bağbaşı isimli vatandaş, çocuklarına beğendiği futbolcular olan Raul ve Ronaldo’nun adını verdi.

Türkiye’den bir takım tutmadığını ve Real Madrid taraftarı olduğunu belirten Hamdi Bağbaşı (48), "Çocukluğumdan gençliğime, TRT zamanından bu yana Real Madrid taraftarıyım. Türkiye’den bir takım tutmuyorum. Raul Gonzalez, Diego Maradona’dan sonra en beğendiğim oyuncuydu. Ondan dolayı da çocuklarımın ismini sevdiğim oyuncuları koydum. Büyüğüne Deniz Raul Ege, küçüğüne ise Ronaldo Ata isimlerini verdim" dedi.

Eşinden ve çevresinden hiç tepki gösteren olmadığını ifade eden Bağbaşı, "Eşimin bir tepkisi olmadı. Büyük çocuğum Ege’nin ismini koyarken Ben Deniz Raul koyacaktım. Eşim de 'Ege ismini koyalım' dedi. Nüfus Müdürlüğü’ne gittim. Madem eşimin isteğini de kırmayım üçünü birden koyarak Deniz Raul Ege koydum. Çevremdekiler hiç garip karşılamadı. Sadece isim koyulurken yabancı isim olduğu için sıkıntı çıkıp çıkmadığını sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de herhangi bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.