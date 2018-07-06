Ray McCallum, Darüşşafaka'da

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak İspanyol ekibi Unicaja Malaga'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
McCallum, geride kalan sezon Unicaja Malaga forması ile THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 9,2 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.
Gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Darüşşafaka'nın Zanis Peiners, Jordan Loyd ve Berk Demir'in ardından kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu konumundaki McCallum, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Memphis Grizzlies'ta da forma giydi
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