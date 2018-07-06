SPOR

Ray McCallum, Darüşşafaka'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Ray McCallum'u kadrosuna kattı.

Ray McCallum, Darüşşafaka'da

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak İspanyol ekibi Unicaja Malaga'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

McCallum, geride kalan sezon Unicaja Malaga forması ile THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 9,2 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Darüşşafaka'nın Zanis Peiners, Jordan Loyd ve Berk Demir'in ardından kadrosuna kattığı dördüncü oyuncu konumundaki McCallum, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Memphis Grizzlies'ta da forma giydi

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!
Anadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdiAnadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ray McCallum Darüşşafaka

En Çok Okunan Haberler

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

Fenerbahçe'de 4 Mart'taki 3-2'lik Akhisar yenilgisi sonrası ödemeler durmuş!

F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Wilshere'dan kötü haber!

İşte Aykut Kocaman'ın yeni mesleği!

İşte Aykut Kocaman'ın yeni mesleği!

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ray McCallum, Darüşşafaka'da

Ray McCallum, Darüşşafaka'da

EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!

EuroCup'ta Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu!

Anadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdi

Anadolu Efes, Errick McCollum'u gönderdi

Hidayet Türkoğlu: Önemli iki maç oynayacağız

Hidayet Türkoğlu: Önemli iki maç oynayacağız

Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı 5'e indirildi

Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısı 5'e indirildi

Efsanevi basketbolcu Anne Donovan hayatını kaybetti

Efsanevi basketbolcu Anne Donovan hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.