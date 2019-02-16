Rayo Vallecano 0 - 1 Atletico Madrid (İspanya La Liga)

La Liga'nın 24. haftasında Vallecano ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, çok zorlandığı maçta Vallecano'yu 1-0 mağlup etti ve 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırıp 3 puan ile tanıştı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren tek gol, 74. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 47 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Vallecano ise 23 puanla 18. sırada kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.

