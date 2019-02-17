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Real Madrid 1 - 2 Girona (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 17.02.2019 16:20 | Son Güncelleme

Real Madrid - Girona maçı! İspanya La Liga'da 24. hafta mücadelesinde Santiago Solari'nin takımı Real Madrid ile Eusebio Sacristan'ın çalıştırdığı Girona kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Girona 2-1'lik skorla galip geldi.

Real Madrid 1 - 2 Girona (La Liga)

Real Madrid, La Liga 24. hafta maçında Girona'yı konuk etti.

Lider Barcelona'yı yakından takip etmeye çalışan ve küme düşme hattındaki rakibi karşısında etkili olmaya çalışan Real Madrid, 25. dakikada Casemiro'nun golüyle öne geçti. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca taraflar, 1-0'lık skorla devre arasına gitti.

İkinci yarıda rakip yarı sahada daha çok yer almaya çalışan Katalan ekibi Girona, 64. dakikada Sergio Ramos'un ceza sahası içinde topa elle müdahele etmesi sonucunda penaltı atışı kazandı. Christian Stuani, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalesinde üst üste pozisyonlar gören Real Madrid, 74. dakikada Girona'nın 2. golüne engel olamadı. 4 dakika önce direği geçemeyen Portu, bu sefer Courtois'yı mağlup etti ve skoru 1-2'ye taşıdı.

Sergio Ramos, 89. dakikada yaptığı tehlikeli hareketin ardından ikinci sarı kartını görerek son dakikalarda takımını eksik bıraktı.

Bu sonuçla beraber Real Madrid, haftayı lider Barcelona'nın 9 puan gerisindeve 3. sırada tamamladı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bir diğer Katalan ekibi Girona ise puanını 27'ye yükseltti ve 15. basamağa tırmanarak küme düşme hattından bir nebze olsun uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Girona La Liga

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