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Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alaves (La Liga)

İSPANYA HABERLERİ  | 04.02.2019 08:05 | Son Güncelleme

La Liga'da 22. hafta maçında Real Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Real Madrid, Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alaves (La Liga)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı.

Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), Atletico Madrid (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.

  1. haftada Barcelona-Valencia: 2-2, Real Betis-Atletico Madrid:1-0 ve Celta Vigo-Sevilla: 1-0'lık skorlarla bitti.

Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid La Liga Deportivo Alaves

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