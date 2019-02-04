Real Madrid 3 - 0 Deportivo Alaves (La Liga)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-0 yendi.
Real Madrid'in gollerini son haftalarda formda olan Karim Benzema (Dk. 30) ile Vinicius (Dk. 80) ve Mariano Diaz Merija (Dk. 91) attı.
Bu sonuçla 42 puanla 3. sıradaki yerini koruyan Real Madrid, zirvedeki takımlardan Barcelona (50), Atletico Madrid (44) ve Sevilla (36) arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım oldu.
Alaves ise 32 puanla 7. sıraya geriledi.
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