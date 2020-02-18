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Real Madrid, Brezilyalı Reinier'i basına tanıttı!

İSPANYA HABERLERİ  | 18.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

İspanya devi Real Madrid, yeni transfer Reinier Jesus Carvalho'yu basına tanıttı.

Real Madrid, Brezilyalı Reinier'i basına tanıttı!

İspanya'nın Real Madrid kulübüyle altı sezonluk sözleşme imzalayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho, çocukluk rüyasını gerçekleştirdiğini, kulüp tarihinin bir parçası olmak istediğini söyledi.

Real Madrid, Brezilya'nın Flamengo takımından transfer ettiği 18 yaşındaki Reinier'i, Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıttı.

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Real Madrid'in benimle ilgilendiğini öğrendiğim zaman tarifi olmayan, büyük bir mutluluk yaşadım. Real Madrid dev bir kulüp ve her zaman benim idolüm oldu. Bu forma için her şeyimi vereceğim. Çocukluk rüyamı gerçekleştirdim. Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de olmanın "tarif edilemeyecek bir duygu" olduğunu ifade eden Reinier, geçmişte eflatun-beyazlı formayı giyen Brezilyalı Kaka'yı kendisine örnek aldığını kaydetti.

Bu arada Reinier'in, ilk aşamada Real Madrid'in B takımı olan ve 3. ligde mücadele eden Castilla takımına dahil olacağı, teknik direktör Zinedine Zidane'ın talepleri doğrultusunda zaman zaman A takım ile de antrenmanlara çıkacağı bildirildi.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferi için Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga real madrid Reinier Jesus Carvalho Transfer

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