Real Madrid'de Arda Güler krizi bir türlü çözülemiyor! İspanyol devinin tek korkusu genç oyuncunun depresyona girmesi...

Real Madrid'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Tam iyileşti derken yeniden sakatlanan Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili henüz bir tarih verilemiyor. İlk yarıyı kapattığı ifade edilen Arda ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"DEPRESYONA GİRMESİNİ ENGELLEMEK"

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının büyük bir şey olmadığını ve önemli olanın neyin yanlış gittiğini bulmanın olduğunu söyledi. Arda Güler'in sakat olduğunu bilmesine rağmen Braga maçının kadrosuna alan Ancelotti, genç oyuncuyu teselli edip depresyona girmesini engellemek için takımla birlikte tuttu.

"ARDA GÜLER GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI"

Geçtiğimiz hafta yaşadığı 3. sakatlık sonrası büyük hayal kırıklığına uğrayan Arda Güler'in antrenman sonrasında gözyaşlarını tutamadığı ve sekerek soyunma odasına gittiği ifade edildi.





