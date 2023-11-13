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Real Madrid'de Arda Güler krizi bir türlü çözülemiyor! İspanyol devinin tek korkusu genç oyuncunun depresyona girmesi...

13.11.2023 16:24 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili bir tarih belirlemiyor. Transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan genç yıldızla ilgili İspanyol basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ancelotti'nin Arda Güler'i sakat olduğunu bile bile Braga maçının kadrosuna aldığı ifade edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Tam iyileşti derken yeniden sakatlanan Arda Güler'in geri dönüşüyle ilgili henüz bir tarih verilemiyor. İlk yarıyı kapattığı ifade edilen Arda ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"DEPRESYONA GİRMESİNİ ENGELLEMEK"

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Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının büyük bir şey olmadığını ve önemli olanın neyin yanlış gittiğini bulmanın olduğunu söyledi. Arda Güler'in sakat olduğunu bilmesine rağmen Braga maçının kadrosuna alan Ancelotti, genç oyuncuyu teselli edip depresyona girmesini engellemek için takımla birlikte tuttu.

"ARDA GÜLER GÖZYAŞLARIYLA AYRILDI"

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Geçtiğimiz hafta yaşadığı 3. sakatlık sonrası büyük hayal kırıklığına uğrayan Arda Güler'in antrenman sonrasında gözyaşlarını tutamadığı ve sekerek soyunma odasına gittiği ifade edildi.

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