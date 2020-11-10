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Real Madrid'de Marcelo'nun laneti

İSPANYA HABERLERİ  | 10.11.2020 07:46 | Son Güncelleme

Real Madrid'de 2. teknik adamlık dönemini yaşayan Zinedina Zidane'ın sol bekte Marcelo tercihi istatistiklere göre canını yakıyor.

Real Madrid'de Marcelo'nun laneti

İspanyol basını, Real Madrid ilk 11'inde Marcelo'nun oynadığı karşılaşmalarda alınan mağlubiyetleri gösteren istatistikleri manşetlerine taşıdı.

Real Madrid'de 2. teknik direktörlük dönemini geçiren Zinedine Zidane, bu döneminde takımının başında çıktığı 57 La Liga karşılaşmasında 9 mağlubiyet yaşadı ve bu maçların tamamında 11'deki sol beki Marcelo'ydu. Bir diğer sol bek Ferland Mendy'nin ilk 11 oynadığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görülmedi.

Marcelo'nun bu ilginç istatistiğini "Marcelo'nun laneti" başlıklarıyla veren İspanyol gazeteleri, 32 yaşındaki Brezilyalı'nın özellikle savunma zaafiyetlerini gözler önüne serdi.

La Liga'da bu sezon Real Madrid'in oynadığı 8 lig maçında 2 mağlubiyet aldığı Valencia ve Cadiz maçlarında da Marcelo ilk 11'de yer almıştı.

2007 yılında Fluminense'den transfer edilen Marcelo, İspanyol deviyle 4 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2 İspanya Kupası, 4 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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