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Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.07.2020 12:29 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Real Madrid, 40 yaşındaki basketbolcusu Felipe Reyes'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. 2004-2005 sezonundan beri aralıksız Madrid ekibinde forma giyen 40 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague'de 2, Eurocup'ta da 1 kez şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid, Felipe Reyes'in sözleşmesini uzattı

THY Euroleague'in iddialı takımlarından Real Madrid, deneyimli basketbolcu Felipe Reyes ile sözleşme yeniledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Reyes'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı duyuruldu. İspanyol basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 7 maçta ortalama 3.4 sayı ve 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

(İHA)

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