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Real Madrid forması giyen Arda Güler'den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo'ya dokunmak kaldı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşılaşırken, maçın henüz başlarında Milli yıldız Arda Güler adrese teslim bir orta açtı ve takımının öne geçmesine katkıda bulundu. Golün ardından Milli yıldız ve golü atan Gonzalo büyük sevinç yaşadı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo'ya dokunmak kaldı...
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in de maça ilk 11 başladığı karşılaşmada oldukça hızlı başladı. Maçın henüz 10.dakikasında ise milli yıldız Arda Güler Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı. İşte detaylar...

ARDA GÜLER'DEN ADRESE TESLİM ORTA!

Real Madrid forması giyen Arda Güler den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo ya dokunmak kaldı... 1

Müsabakada dakikalar henüz 10'u gösterirken, Real Madrid genç golcüsü Gonzalo ile 1-0 öne geçti. Golde Arda Güler'in payı ise çok büyük.

Real Madrid forması giyen Arda Güler den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo ya dokunmak kaldı... 2

Milli yıldız sol kanada yakın bir bölgeden topu arkadaşı Gonzalo'ya adrese teslim ortaladı ve takımının öne geçmesine katkı sağladı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo ya dokunmak kaldı... 3

Bu golün ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid futbolcuları Gonzalo'ya doğru koşarken, korner direğinin orda büyük bir sevinç yaşandı.

PSG RAKİBİNİ BEKLİYOR

Real Madrid forması giyen Arda Güler den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo ya dokunmak kaldı... 4

Kulüpler Dünya Kupası çrek finalinde Real Madrid ile Dortmund arasındaki maçın galibi yarı finalde Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşacak.

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Arda Güler dortmund real madrid FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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