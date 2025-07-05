Real Madrid forması giyen Arda Güler'den adrese teslim asist! Genç golcü Gonzalo'ya dokunmak kaldı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in de maça ilk 11 başladığı karşılaşmada oldukça hızlı başladı. Maçın henüz 10.dakikasında ise milli yıldız Arda Güler Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golün asistini yaptı. İşte detaylar...

ARDA GÜLER'DEN ADRESE TESLİM ORTA!

Müsabakada dakikalar henüz 10'u gösterirken, Real Madrid genç golcüsü Gonzalo ile 1-0 öne geçti. Golde Arda Güler'in payı ise çok büyük.

Milli yıldız sol kanada yakın bir bölgeden topu arkadaşı Gonzalo'ya adrese teslim ortaladı ve takımının öne geçmesine katkı sağladı.

Bu golün ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid futbolcuları Gonzalo'ya doğru koşarken, korner direğinin orda büyük bir sevinç yaşandı.

PSG RAKİBİNİ BEKLİYOR

Kulüpler Dünya Kupası çrek finalinde Real Madrid ile Dortmund arasındaki maçın galibi yarı finalde Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşacak.