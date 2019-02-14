SPOR

Real Madrid, Hollanda'dan galibiyetle döndü

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 14.02.2019 03:44 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 yendi.

Real Madrid, Hollanda'dan galibiyetle döndü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

Günün diğer maçında ise İngiltere'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund'u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente'nin attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi.

İki karşılaşmanın rövanşı da 5 Mart'ta oynanacak. (AA)

PARTNEREn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdiEn pahalı rotalar belirlendi! Bakın hangi ülkeler listeye girdi
Yıldız futbolcudan taraftarlara şok küfür!Yıldız futbolcudan taraftarlara şok küfür!
PSG turun kapısını araladıPSG turun kapısını araladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa şampiyonlar ligi real madrid ajax Tottenham Borussia Dortmund

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

'Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmeliyiz'

'Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmeliyiz'

Futbol tarihine geçecek takas!

Futbol tarihine geçecek takas!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

PSG turun kapısını araladı

PSG turun kapısını araladı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

Devler Ligi'nin yayıncısı resmen açıklandı!

Devler Ligi'nin yayıncısı resmen açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid, Hollanda'dan galibiyetle döndü

Real'i Asensio kurtardı!

Angel Di Maria’dan İngiliz taraftarlara şok küfür

Yıldız futbolcudan taraftarlara şok küfür!

PSG, Manchester United'ı deplasmanda yıktı!

PSG turun kapısını araladı

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur

UEFA açıkladı! Cengiz Ünder...

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

Thomas Müller'in Tagliafico'ya attığı tekme olay yarattı!

Devler Ligi'nde insanlık suçu sayılacak faul!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.