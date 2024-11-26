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Real Madrid'in inadı kırıldı! Devre arasında Arda Güler ile yollar ayrılıyor! Bu dört takımdan birine transfer olacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 08:27
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Real Madrid, Arda Güler hakkında kararını verdi. Ancelotti'nin ilk 11'de düşünmediği kesinleşen milli oyuncumuz için devre arasında kiralama formülü hayata geçecek. Avrupa'nın birçok kulübünün kapıda olduğu bilinirken dört takım aralarından sıyrılıp daha iddialı konumda olduğu öğrenildi.

Real Madrid'in inadı kırıldı! Devre arasında Arda Güler ile yollar ayrılıyor! Bu dört takımdan birine transfer olacak...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid, devre arasında Arda Güler'i kiralamanın yollarını arıyor. Gelişimi için forma giyebileceği bir takıma yarım sezonluk gitmesine ikna olan eflatun-beyazlılar bu durumu Arda Güler'e de bildirdi.

ARDA GÜLER GİTMEK İSTİYOR

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Son oynanan maç hariç, diğer maçlarda yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu, kariyerinin bu döneminde her maç ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

DÖRT TAKIMDAN BİRİ

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İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre; İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, Arda'yı kadrosuna katmak için diğer Avrupa kulüplerinden daha iddialı konumda. Real Madrid, devre arasında bu dört takımdan birine Arda Güler'i kiralayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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