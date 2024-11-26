Real Madrid'in inadı kırıldı! Devre arasında Arda Güler ile yollar ayrılıyor! Bu dört takımdan birine transfer olacak...

Real Madrid, devre arasında Arda Güler'i kiralamanın yollarını arıyor. Gelişimi için forma giyebileceği bir takıma yarım sezonluk gitmesine ikna olan eflatun-beyazlılar bu durumu Arda Güler'e de bildirdi.

ARDA GÜLER GİTMEK İSTİYOR

Son oynanan maç hariç, diğer maçlarda yedek kulübesine hapsolan milli oyuncu, kariyerinin bu döneminde her maç ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

DÖRT TAKIMDAN BİRİ

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre; İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, Arda'yı kadrosuna katmak için diğer Avrupa kulüplerinden daha iddialı konumda. Real Madrid, devre arasında bu dört takımdan birine Arda Güler'i kiralayabilir.