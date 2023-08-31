Real Madrid'in yıldızı Arda Güler günler sonra şaşırtan bir isimle ortaya çıktı!

Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve A Takım'da gösterdiği muhteşem performansla birçok dev kulübü peşine takan genç yıldız Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutarken milli yıldız, antrenmanda sakatlanarak ameliyat edilmişti.

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sahalardan yaklaşık 1 ay boyunca uzak kalacağı öğrenilen Güler, uzun bir aranın ardından bireysel olarak çalıştığı bir video paylaşırken, yanındaki isim ise herkesi şaşırttı.

MODRIC'İN KIZI ÇALIŞTIRIYOR

Paylaşılan yeni bir videoda, Arda'nın yaptığı antrenman sırasında Luka Modric'in kızının çalışmasına yardımcı olduğu anlar görüldü.

