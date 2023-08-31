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  4. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler günler sonra şaşırtan bir isimle ortaya çıktı!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler günler sonra şaşırtan bir isimle ortaya çıktı!

31.08.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olurken, geri dönüş hazırlıklarını da sürdürüyor. Uzun bir aranın ardından paylaşılan bir videoda görülen Güler'in birlikte çalıştığı isim ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve A Takım'da gösterdiği muhteşem performansla birçok dev kulübü peşine takan genç yıldız Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutarken milli yıldız, antrenmanda sakatlanarak ameliyat edilmişti.

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

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Sahalardan yaklaşık 1 ay boyunca uzak kalacağı öğrenilen Güler, uzun bir aranın ardından bireysel olarak çalıştığı bir video paylaşırken, yanındaki isim ise herkesi şaşırttı.

MODRIC'İN KIZI ÇALIŞTIRIYOR

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Paylaşılan yeni bir videoda, Arda'nın yaptığı antrenman sırasında Luka Modric'in kızının çalışmasına yardımcı olduğu anlar görüldü.

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