Real Madrid Santiago Solari ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Real Madrid yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Sezona Julen Lopetegui ile başlayan ancak alınan başarısız sonuçların ardından Lopetegui'nin görevine son veren Real Madrid, teknik direktörlük görevine geçici olarak Santiago Solari'yi getirmişti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Arjantinli teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktif kariyerinde 2000'den 2005'e kadar Real Madrid forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon boyunca B takımını çalıştırdı.

Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı.





