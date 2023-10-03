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Real Madrid sözünde durmadı! Arda Güler'e büyük şok, devre arasında...

03.10.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük ses getiren Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sonrası kariyerine istediği gibi başlayamadı. Yaşadığı sakatlık sonrası sahalara dönmesi beklenirken tekrar sakatlanan Güler için İspanyol devinin beklenmedik bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek gösterdiği müthiş performans sonrası 20+10 milyon Euro karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı şanssız sakatlıklar sebebiyle İspanya kariyerine bir türlü başlayamadı.

Sezon öncesi ABD kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle hazırlık maçına dahi çıkamadan Madrid'e dönen ve dizinen ameliyat olan Arda Güler, yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Geçen hafta oynanan Las Palmas maçının kadrosunda olması beklenen milli yıldız, maçtan 1 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilirken, Güler'in sahalara dönüşünün 3 haftayı bulabileceği belirtiliyor. İspanyol basını Arda'nın yaşadığı bu sakatlıkla oldukça yakından ilgilenirken, ülkenin önemli haber kaynaklarından Relevo, genç oyuncunun sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş aldı.

"İKİNCİ ANSU FATI OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Ansu_Fati_Barcelona_2022-23

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yaptı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Doktor Mediavilla: Sakatlık süresini kasların üzerine binen yük ve maç oynama baskısı da etkiliyor. İkinci sakatlığının rehabilitasyon sürecine devam eden Arda Güler için İspanya basınından şoke eden bir transfer iddiası geldi.

R. MADRID SÖZÜNDE DURMADI

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Öte yandan transfer öncesi 'Real Madrid kiralık gönderecek' söylentilerine 'kiralanmayacak' şeklinde karşılık veren Real Madrid yönetiminin genç oyuncuyu yaşadığı sakatlıklar sonrası devre arasında kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

DEVRE ARASI...

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Todo Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor. Haberde Arda Güler'in tam performansla takıma dönüşünün Kasım ayını bulabileceği, Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının düşünüldüğü ifade edildi.

İkinci yarı için kiralık gitmeye Arda Güler'in sıcak bakmaması halinde Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans, sonraki sezon kiralık gidip gitmemesi konusunda karar verilmesine yardımcı olacak.

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