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  4. Real Madridli futbolcu Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

Real Madridli futbolcu Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 02.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

İspanya ekibi Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

Real Madridli futbolcu Bale ABD'de oynamaya sıcak bakıyor

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum" ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

(AA)


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