Red Bull Yağlı Direk yarışması, 1 Temmuz'da 3 şehirde aynı anda düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Red Bull Yağlı Direk yarışması, 1 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre yarışmacılar, 1 Temmuz'da Trabzon (Faroz Limanı), Alanya (İskele Meydanı) ve Çanakkale'de (Eski Gümrük İskelesi) aynı anda düzenlenecek etkinlikte mücadele edecek.
Katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş 12 metrelik gres yağıyla yağlanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalışacak. Üç farklı şehirde aynı anda düzenlenecek yarışmalarda her noktada Türk bayrağını ilk alabilen kişiler birinci olacak.
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