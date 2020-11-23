YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü

Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.11.2020 15:38 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında kış tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.2020-2021 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak Refahiye genelinde alınacak tedbirlerin görüşülmesi, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kış tedbirleri toplantısı Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.Toplantıda 2020-2021 kış mevsimi boyunca ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, ilçede yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale vb.

Refahiye’de kış tedbirleri görüşüldü

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında kış tedbirlerinin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı.
2020-2021 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak Refahiye genelinde alınacak tedbirlerin görüşülmesi, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla kış tedbirleri toplantısı Kaymakam Eyüp Kaykaç başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantıda 2020-2021 kış mevsimi boyunca ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, ilçede yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale vb. konular görüşülüp, alınacak tertip ve tedbirler konuşuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:09
Öğle
12:13
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:31

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Güler Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.