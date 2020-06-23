Rektör Ataç’tan, Vali Karadeniz’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan ve salı günü kente gelerek göreve başlayan Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Ataç, Vali Karadeniz’e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, üniversitede yapılan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yaşar Karadeniz, Rektör Ataç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

