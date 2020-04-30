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Rektör Aydın: “Türkiye inançla hareket eden insanların emekleriyle yükselmektedir”

SAMSUN HABERLERİ  | 30.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: “Türkiye inançla hareket eden insanların emekleriyle yükselmektedir”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Türkiye’nin inançla hareket eden insanların emekleriyle yükseldiğini söyledi.
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla açıklama yapan Rektör Mahmut Aydın, “İlk olarak 1856’da Avusturalya’da kutlanmaya başlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan özel ve önemli bir gündür. Türkiye’de ilk kez 1923’te resmi olarak kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, ekonomiye katkı sağlayan, sanayi ve üretimin gelişerek kalkınmanın hızlanması için üstün gayret gösteren işçi ve emekçilerimiz için dayanışmanın simgesi olmuştur. Türkiye birbirine kenetlenip, dayanışma içinde olarak refah seviyesi daha yüksek bir toplum olabilme inancıyla hareket eden insanların emekleriyle yükselmektedir. Ayrıca bilim alanında gerçekleştirilen keşiflerin sanayiye ve günlük hayata uygulanmasında ve bu alanlarda yaşanan gelişmelerde işçi ve emekçilerimizin mühim katkıları bulunmaktadır. Son dönemde tecrübe ettiğimiz bu zor günlerde sağlık alanında canı pahasına çalışarak toplumsal sağlığımız ve huzurumuz açısından önemli gelişmeler yaşanmasına vesile olan emekçilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta sağlık emekçileri olmak üzere ülkemizin güçlenmesinde ve ekonomik kalkınmasında katkısı olan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; bugünün, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Rektör Aydın: “Türkiye inançla hareket eden insanların emekleriyle yükselmektedir”

Rektör Aydın: “Türkiye inançla hareket eden insanların emekleriyle yükselmektedir”

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