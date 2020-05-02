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Rektör Karabulut, YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplantıya katıldı

AĞRI HABERLERİ  | 02.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karabulut, YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplantıya katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç’ın başkanlığında telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıya katıldı.
YÖK ve CISCO Network Akademi’nin işbirliği ile YÖK Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç başkanlığında yapılan toplantıya, Koordinatör olarak YÖK üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, AİÇÜ Rektörü Abdulhalik Karabulut, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan üniversitelerin rektörleri ve CISCO Network Akademi yetkilileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Saraç, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ile yükseköğretimde akıllı uzmanlaşma, ihtisaslaşma ve dijital dönüşüme hız verildiğini belirtti.
CISCO Network Akademi yetkilileri tarafından yapılan sunumda Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi konularında eğitimcilere eğitim verileceğini, eğitimcilerinde bu eğitimleri öğrencilere aktaracaklarını söyledi.
Toplantıda Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında bulunan üniversitelerin rektörleri konu ile ilgili bilgi verdi. AİÇÜ Rektörü Karabulut, Pandemi sürecinde dijital eğitimin öneminin daha iyi anlaşıldığını, bununla ilgili alt yapı çalışmalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini, öğrencilerin öğrenimlerini uzaktan eğitim ile sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Rektör Karabulut, YÖK Başkanı Saraç’ın başkanlığında toplantıya katıldı

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