Rektör Karabulut’tan Ramazan ayı mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Ramazan ayının, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek, “İçinde yaşadığımız bu zor dönemde oruç ibadetinin bize sunacağı kazanımlar, Korona virüs ile mücadele noktasında başarı düzeyinin en üst düzeye çıkmasına da imkan sağlayacaktır” dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Müslümanlar için bir ibadet, arınma ve sıhhat bulma fırsatı olan on bir ayın sultanı Ramazan’a bir kez daha kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Mukaddes kitabımızda “bin aydan daha hayırlı” olduğu belirtilen Kadir Gecesini içerisinde barından bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Yüce Rabbimizin Müslümanlara farz kıldığı Ramazan orucunun vücudu dinlendirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı direnci arttırdığını, insanı hem bedenen hem de ruhen temizleyip daha güçlü kıldığını biliyoruz. Dolayısıyla, içinde yaşadığımız bu zor dönemde oruç ibadetinin bize sunacağı kazanımlar, Korona virüs ile mücadele noktasında başarı düzeyinin en üst düzeye çıkmasına da imkân sağlayacaktır. Bu bakımdan, aynı zamanda bir iyilik, merhamet, şefkat ve hayırseverlik zamanı olan Ramazan ayının en mükemmel biçimde ihya edileceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Oruç ayına kavuşabilmiş olmanın heyecanının Ramazan Bayramı sevinciyle taçlanmasını dileyen Karabulut, “Barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu coğrafyamızın bütün afet ve kötülüklerden halas olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Maddi ve manevi bakımdan şifa bulmuş olarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramı’nda buluşabilme, sarılabilme ve hasret giderebilmeyi, daha da önemlisi insanlıkça bu zor dönemi geride bırakmış olabilmeyi diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın, umutla kalın lütfen” ifadelerini kullandı.

