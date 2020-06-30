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Rektör Karacoşkun’a veda ziyareti

KİLİS HABERLERİ  | 30.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacoşkun’a veda ziyareti

Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a veda ziyaretinde bulundu.
Adalet Komisyonu Başkanı ve 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine yürütürken, Adalet Bakanlığının Savcı ve Hakimler kararnamesiyle Bartın Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Harun Ceyhan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a veda ziyaretinde bulundu.
Rektör Karacoşkun, Harun Ceyhan’a yeni görevinde başarılar dileyerek üniversite armalı bir anı tabağı armağan etti.

Rektör Karacoşkun’a veda ziyareti

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