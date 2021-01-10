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Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü mesajı

10.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Allahuekber Dağları’nda 90 bin vatan evladı Mehmetçik, kar, kış soğuk demeden ve geri dönmeyi bir an bile düşünmeyerek bu topraklar için ölümsüz bir destanın yiğitleri olarak tarihin şanlı sayfalarında yerlerini aldıklarını ifade ederek, “ 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleşen ve on binlerce askerimizin donarak şehadete eriştiği Sarıkamış Harekâtı’nın 106. yıldönümünde canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadesine yer verdi.

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