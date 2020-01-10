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  4. Rektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Rektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

VAN HABERLERİ  | 10.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof.

Rektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Şevli, yayımladığı mesajda, basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı. Rektör Şevli, “Kalemini haktan ve toplumun menfaatinden yana kullanarak basın meslek etiği ilkelerinden ödün vermeden, sorumluluk duygusu içerisinde çalışan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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