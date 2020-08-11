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Rektör Uzun ve İMÜ Rektörü Çelik arasında işbirliği görüşmesi

KARABÜK HABERLERİ  | 11.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun ve İMÜ Rektörü Çelik arasında işbirliği görüşmesi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda bir görüşme gerçekleştirdi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesinin "Filyos Yatırım Havzası" odağındaki "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanına yönelik hedeflerini anlattı.
Rektör Uzun, "Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için gayret gösterildiği üniversitemizde daha önce olduğu gibi bugün de paydaş görüşlerine büyük önem veriyor. Sağlam adımlarla sürdürdüğümüz yürüyüşümüze ortak geleceğimiz için iş ve güç birliktelikleri yapıyoruz. Bu doğrultuda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Üniversitelerin sosyal alanı içine alan teşkilat yapıları geliştirerek faaliyet yürütebilmelerini kolaylaştıran Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOSYOPARK) çalışmalarını da oldukça önemli buluyorum. Bu alanda iki üniversitemizin yapabileceği iş birliktelikleriyle birikimlerini katma değere dönüştüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.
İMÜ Rektörü Çelik ise gösterilen yakın ilgi dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür ederek, SOSYOPARK hakkında bilgi verdi.
20. yüzyılın sonunda kentlerin artık modern hayatın vazgeçilmez yaşam alanları haline geldiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Kentlerin bu yığılmışlığı da aynı zamanda daha önce ön görülebilen ancak düzeyi, boyutu tam ölçülemeyen, insan ve dış dünya ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada SOSYOPARK, bir bakımdan teknoparkların gördüğü işlevi, sosyal alanda görmesi beklenen bir oluşumdur. Üniversiteler, belediyeler, merkezi idarenin taşra birimleri ve sivil toplum örgütleriyle, özel sektörden bu alanda yer almak isteyenlerin bir araya gelebileceği bir mekanizmadır. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum."

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