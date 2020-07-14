YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Rektör Vekili Hanifi Aslan’dan 15 Temmuz mesajı

Rektör Vekili Hanifi Aslan’dan 15 Temmuz mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof.

Rektör Vekili Hanifi Aslan’dan 15 Temmuz mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. M. Hanifi Aslan yayımladığı mesajında, "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve hürriyetlerimize kasteden hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptıkları hain darbe girişimi, Milletimizin destansı direnişi karşısında akamete uğramış ve hainler emellerine ulaşamamışlardır. Sinsice devletin tüm birimlerine sızarak devletin silahlarını millete çeviren FETÖ’cü hainlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kahraman vatandaşlarımız tankların önüne etten duvarlar örerek tarihi bir cevap vermişlerdir” ifadelerine yer verdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hür yaşamış ve yaşayacak olan Türk milletin terör örgütlerine karşı birlik, beraberlik içinde ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Aslan’ın mesajında, "Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin verdiği mücadele, dünya demokrasi tarihine geçecek niteliktedir. Ayrıca dünyanın dört bir köşesinden ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımız da Milletimiz için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar, kalpleri bütünleştirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını Çanakkale’de olduğu gibi zirveye çıkarmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, aziz Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin o meşum gecede Milletinin ve Devletinin yanında yer alan şanlı mensuplarına, emniyet teşkilatımızın kahraman personeline, ihanetin perdelerini aralayan yargı mensuplarımıza ve burada adını sayamadığım ve hain darbe girişimine direnen bütün kişi, kurum ve kuruluşa şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza ve her türlü güvenlik gücü mensuplarına Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına Allah’tan rahmet, şehit aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı ve gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Kayserispor’da Yasir subaşı kadroda yok

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Bakan Soylu: "(Rize'deki sel) Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var."

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Rektör Özdemir Susurluk MYO’da incelemelerde bulundu

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Özbaydar Eczanesi
Sehitkamil
Şeker Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te gasp şüphelisi 2 zanlı tutuklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.