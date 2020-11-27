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Resim yarışmasında Bozüyük birincisi oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 27.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “göç ve aile” konulu resim yarışmasının Bilecik’in Bozüyük ilçe birincisi belli oldu.İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Hasret Gül, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Resim yarışmasında Bozüyük birincisi oldu

Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “göç ve aile” konulu resim yarışmasının Bilecik’in Bozüyük ilçe birincisi belli oldu.
İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Hasret Gül, İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ödüllendirildi. İlçe Müftüsü Mustafa Topal tarafından Hasret Gül tebrik edilip ödülü takdim edilirken törende hazır bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de başarılı öğrenciyi tebrik ederek il seçmelerinde başarılar diledi.
İlçe birincisi olan Hasret Gül’ün göç ve aile konulu resmi il seçmeleri için İl Müftülüğüne gönderildi.
İl seçmelerinin ardından dereceye giren eserler için Ankara’da gerçekleştirilecek ödül töreninin 18 Aralık tarihinde yapılacağı belirtildi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli miktarlarda para ödülü verileceği kaydedildi.
Yarışmanın göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın arttırılması ve göçmenler ve toplum arasında sosyal uyuma katkı sağlanması amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Resim yarışmasında Bozüyük birincisi oldu

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