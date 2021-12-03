Resimle hayata tutunan engelli öğrenci ilk sergisini Muradiye Şelalesi'nde açtı

Van'ın Muradiye ilçesinde doğuştan işitme ve konuşma engelli 12 sınıf öğrencisi Önder Bulut, ilk resim sergisini açtı.

Kazım Karabekir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden engelli 17 yaşında Bulut, resimle hayata tutundu.

Bulut, yaptığı birbirinden farklı eserleri öğretmenlerinin de desteğiyle Muradiye Şelalesi'nde sergiledi.

Öğretmeni Serpil Ece, AA muhabirine, işaret dili eğitimi verdikleri Bulut'un resim yeteneğini keşfettiklerini söyledi.

Bulut'un yeteneğini sürekli geliştirdiğini belirten Ece, "Hayata resimle tutunmaya başladı, yüzü gülmeye başladı. Daha önce sürekli kendi köşesine çekiliyordu, arkadaşlarıyla iletişim kurmuyordu. Şu an bambaşka bir Önder var." dedi.

Sergiye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, "Öğrencimiz hem işitme hem de konuşma engelli. Resim yeteneğini öğretmenlerimiz keşfetti. Bugün de Muradiye Şelalesi manzarasında ilk resim sergisini açtı. Herkesten temennimiz, bu tür özel insanlara duyarlılık gösterelim, eğitimle, sevgiyle merhametle bu gençleri kazanalım. Önündeki engelleri kaldıralım." dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten baba Setrettin Bulut da öğretmenlere teşekkür etti.

