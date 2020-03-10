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Ressam Güher, uluslararası sergiye katıldı

ADANA HABERLERİ  | 10.03.2020 13:16 | Son Güncelleme

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, Antalya’da Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Dernekleri Federasyonu kapsamında düzenlenen uluslararası karma sergiye "Kadınlarımız" isimli 2 eseriyle katıldı.Fatma Akyüz Güher, serginin Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde açıldığını belirterek, ”Sergiye Antalya halkı ve Rusya, İngiltere, Azerbaycan’dan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ressamlar, şairler, yazarlar katıldı.

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, Antalya’da Avrasya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Dernekleri Federasyonu kapsamında düzenlenen uluslararası karma sergiye "Kadınlarımız" isimli 2 eseriyle katıldı.
Fatma Akyüz Güher, serginin Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde açıldığını belirterek, ”Sergiye Antalya halkı ve Rusya, İngiltere, Azerbaycan’dan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen ressamlar, şairler, yazarlar katıldı. Sergiden sonra devam eden konser ve şiir programları etkinliğimize ayrı bir renk kattı" dedi.
İki eserinde kadınların toplumdaki önemini vurgulayan Güher, “Kurtuluş Savaşı yıllarında erkeği cepheye giden Türk kadını çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silah ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk kadını toplumdaki önemli yerini bir defa daha ispat etmiştir. Atatürk, kadınlarımızın siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine hep inanmıştır. Türk kadını geçmişten günümüze hep çalışkan ve azimli olmuş ve gelecek nesillerin yetişmesinde örnek olmuştur” dedi.

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