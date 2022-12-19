Restorasyonu tamamlanan tarihi Saat Kulesi ışıl ışıl

Dönemin Kaymakamı Edip Bey tarafından 1891 yılında Şakir Usta’ya yaptırılan ve 131 yıllık geçmişe sahip olan saat kulesi, yıkılma tehlikesi oluşturmaya başlamıştı. 2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen saat kulesinin bir kısım parçaları da 2022 yılının Şubat ayında düşmüştü.

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını emniyet şeridi ile kapatırken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in girişimleri sonucu, Sungurlu’ya gelen Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cennet Ceylan ve ekibi, yüklenici firma ile birlikte saat kulesinde incelemelerde bulunmuştu. 14 Eylül tarihinde restorasyonuna başlanılan tarihi saat kulesinin restorasyon çalışmaları 95 gün sürdü.

BAŞKAN ŞAHİNER’DEN TEŞEKKÜR

Tarihi Saat Kulesi’nin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sungurlu’nun en önemli simgelerinden olan Tarihi saat kulesi, zamanla yıpranmaya başlamış, tehlike arz etmeye başlamıştı. Gerekli girişimlerimiz sonucu 14 Eylül 2022 tarihinde saat kulesinin restorasyonuna başlanmış, bugün itibarıyla restorasyon çalışmaları sona ermiştir. Tarihi Saat Kulemiz artık daha güzel. Müzeler Genel Müdürü hemşehrimiz Gökhan Yazgı başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

