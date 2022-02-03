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Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a olay gönderme! 'Küçük insanlar...'

03.02.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in Burak Elmas'a gönderme yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu. Galatasaraylı taraftarların yoğun destek verdiği paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a olay gönderme! 'Küçük insanlar...'

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den flaş bir paylaşım geldi. Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Twitter hesabından Burak Elmas'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Epözdemir, sosyal medyada gündem oldu.

"KÜÇÜK İNSANLAR İSE İHANET EDEREK..."

Epözdemir kişisel twitter hesabından yaptığı iki paylaşımla bir anda gözlerin kendisine çevrilmesine neden oldu. Rezan Epözdemir yaptığı paylaşımda "Büyük insanlar veda ederek gider. Küçük insanlar ise ihanet ederek..." sözlerini kullandı. Daha sonra ise Epözdemir'in "Bütün ortaklıklar unutulur. Suç ortaklığı asla..." sözlerini kullanması kısa sürede büyük ses getirdi.

Rezan Epözdemir istifasının hemen sonrasında daha önce de "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz..." diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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