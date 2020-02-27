Rifat Sarıcaoğlu'dan Burçe Gürsel'e şok suçlama! 'Spermlerimi çaldı'

Model Ece Gürsel’in ablası Burçe Gürsel’in adı bir dönem Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı olan evli ve bir erkek çocuk sahibi Rifat Sarıcaoğlu ile anılmaya başlamış ve kısa süre sonra da Gürsel’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu iddialardan sonra, yaklaşık dört yıl önce tüp bebek yöntemi ile kızı Sera Venüs’ü kucağına alan, babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu söyleyen Gürsel, tepkiler karşısında açıklama yapmış ve “Türkiye’de bildiğim bir tane Rifat Sarıcaoğlu var. Onun minik kızının adı da Sera Venüs Sarıcaoğlu. Kendisi bizim 5 yıllık halen süren ilişkimizin aşk meyvesi. Bu gerçeği hala inkar eden, kabullenmeyen ve hatta kızımızın nüfus cüzdanını görüp ‘Orada yazan Rifat başka Rifat, 1 tane Rifat yok ki, iftira bu, onun kızı yok, olamaz’ diyen teyzeler var” diyerek ilişkilerinin doğru olduğunu, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak göstermiş oldu.

BURÇE GÜRSEL İKİNCİ KEZ HAMİLE!

Magazin gündemi ilk bebekle ilgili haberleri yeni yeni unutmaya başlamışken Gürsel yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu söyledi. Genç kadın ikinci bebeğinin babasının da Rifat Sarıcaoğlu olduğunu ve bu kez tüp bebek yöntemi ile değil tamamen doğal yollarla olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Instagram’daki Sarıcaoğlu’na ait olduğu söylenen hesaptan bir açıklama yapıldı. Açıklama sosyal medyanın diline düştü.